Anci Lazio: il Training Camp Ventotene a favore delle competenze laziali

Anci Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio, ha organizzato un seminario formativo rivolto a 40 amministratori del Lazio, che si svolgerà a Ventotene, dal 27 al 29 settembre, denominato "Training Camp Ventotene 2019". Un programma intenso e stimolante per condividere la qualifica dei relatori e per avviare un percorso di qualificazione degli amministratori laziali sul programmazione europea. Il "Training Camp Ventotene 2019", è coordinato dal Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione e progettazione Europea (CTS Europa) e rientra nelle attività previste nell’accordo quadro stipulato con la Regione Lazio che vede una sempre più stringente collaborazione finalizzata ad accrescere le competenze dei comuni laziali.

Il programma: Venerdì 27 settembre : Nicola Marini - Presidente ANCI Lazio, Gerardo Santomauro - Sindaco di Ventotene, Luca Masi - Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico ANCI Lazio, con il contributo di: Gaetano Di Palo - Coordinatore scientifico del Training Camp , Giordano Lorefice - Direttore Generale di Leonardo - Educazione Formazione Lavoro e Riccardo Messina - Presidente di United Network. Paolo Iannini - Direttore della Programmazione Economica Regione Lazio, Giuseppe De Righi - Vicesegretario generale ANCI Lazio , Laura Cavallo - Direttore dipartimento politiche per la coesione, Francesco Monaco - Capo Area Associazione Comuni Italiani, Stefano di Palma - Direttore di Ricerca Ecoter s.r.l., Gian Paolo Manzella – Presidente AICCRE Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico Regione, Salvatore De Meo – Vicepresidente ANCI Lazio e Membro effettivo del Comitato Europeo delle Regioni. Sabato 28 settembre: Andre Gumina - Membro della segreteria tecnica del Mise, Iacopo Mele - Strategist, Digital Life Coach, Presidente di Fondazione Homo Ex Machina, Antonio Cocco - Sub Area Advisory Government & Public Sectors Leader di Ey, Stefano De Capitani - Presidente e General Manager di Municipia, Francesco Luponi - Studio Speri, Paolo Orneli - Presidente Lazio , Ivo Allegro – AD di Iniziativa Cube s.r.l, Claudio Guccione - Esperto di contratti pubblici, fondatore di P&I Studio Legale Guccione e Associati, Tommaso dal Bosco - Responsabile Patrimonio pubblico e sviluppo urbano IFEL - Fondazione, Antonio Mancini - Responsabile Enti Locali Cassa Depositi e Prestiti, Roberto Cavalieri – Direttore Fonserviz, iFranco Bettoni - Presidente Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro – INAIL , Carlo Borgomeo - Presidente Fondazione per il Sud, Antonio Caponnetto - Direttore Generale agenzia per la coesione, Angelo Rughetti – Segretario Generale IFEL. Domenica 29 settembre: Emilio Ciarlo - Direttore delle relazioni esterne dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo Esperto di relazioni internazionali “Cooperazione internazionale: una nuova opportunità per gli Enti Locali”Raffaele Liberali – Già direttore per l’energia presso la commissione europea DG ricerca e innovazione, esperto di politiche comunitarie e consigliere degli affari europei presso INFN, Daniele Leodori - Vicepresidente della Giunta regionale.