Violenza choc a Messina, due minorenni stuprano una novantenne

È stato convalidato l'arresto dei due minorenni accusati di aver picchiato, rapinato e violentato sabato pomeriggio una 90enne a Messina. Nella tarda mattinata di oggi si è svolta l'udienza di convalida delle misure cautelari proposte a carico del 17enne e del 14enne, accusati di lesioni gravi, rapina pluriaggravata e violenza sessuale di gruppo. Per entrambi è stata applicata, come richiesto dalla Procura presso il Tribunale dei Minori, la misura della custodia cautelare in carcere.

A fare scattare le indagini dei poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Messina è stata la figlia dell'anziana vittima. Nel giro di pochi minuti gli agenti sono riusciti a individuare gli autori dell'aggressione e della violenza, che sono stati rintracciati con i vestiti ancora sporchi di sangue e in stato di agitazione.

Per il 17enne, già noto alle forze dell'ordinem e il 14enne l'accusa è di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale, e sono indagati anche per porto di strumenti atti a offendere. La 90enne ha raccontato ancora sotto choc di aver fatto entrare a casa i due giovani, uno dei quali amico del nipote. Una volta dentro, però, il 17enne e il 14enne l'hanno minacciata e picchiata, mettendo a soqquadro l'abitazione in cerca di denaro e oggetti preziosi. Dagli esami clinici sulla donna è emersa ai suoi danni anche una violenza sessuale.