È Lampedusa, a quanto si apprende, il "porto sicuro" assegnato a Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. I quali saranno smistati in Francia e Germania, ognuna delle quali accoglierà il 25 per cento dei migranti, mentre il 10 per cento resterà in Italia. Il resto sarà suddiviso tra i Paesi che daranno la disponibilità.