Si litiga sulla Ocean Viking e a Lampedusa sbarcano 78 "fantasmi"

Mentre si discute sullo sbarco della Ocean Viking a Lampedusa approda un barcone "fantasma". Un'imbarcazione con 78 migranti, infatti, è da poco giunto nell'isola siciliana. A bordo, prevalentemente, ci sono migranti di nazionalità camerunense e tunisina che saranno condotti nell'hotspot dell'isola.

Intanto mentre si attende lo sbarco della nave ong Ocean Viking fonti del governo, che hanno dato il via libera dopo mesi di chiusura dei porti italiani, fanno sapere che Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo sono i Paesi che al momento hanno aderito alla redistribuzione dei migranti a bordo a cura della Commissione europea. Si attende la possibile adesione dell'Irlanda. Ad ora, degli 82 a bordo, 58 migranti sarebbero cosi' ricollocati: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo. All'Italia si richiede pertanto di farsi carico di 24 persone.