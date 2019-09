Imprenditore romano compra l'isola di Serpentara

La Serpentara è stata comprata dall'imprenditore romano Fabio Sbianchi. L'isola sarda di fronte a Villasimius è sottoposta a tutela ambientale e l'imprenditore assicura che resterà tale. Sbianchi "metterà in sicurezza la torre spagnola di San Luigi e la cederà in comodato d'uso gratuito al Comune e all'Area marina protetta". In passato l'atollo era già stato messo all'incanto per ben tre volte con un prezzo base di 600mila euro.