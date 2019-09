Ma Borghi chi? Alessandro e Claudio se le "suonano" sui social

Il primo a prendere la parola è Alessandro Borghi, attore e interprete di Suburra, che, stanco dello scambio di persona, chiede al pubblico di non scambiarlo col politico Claudio Borghi. "Ragazzi, vi prego, sono Alessandro Borghi, non Claudio, smettetela di menzionarmi in dibattiti politici di dubbio gusto". E al post gli risponde proprio Claudio Borghi che dice: "E io sono Claudio Borghi, il politico, non Alessandro l'attore, ma se volete continuare a dirmi che sono bellissimo in suburra e a postare gif di dighe che si aprono o di cascate fate pure".

