Arrivano grandine e temporali, ecco il vortice di fine estate

Il "vortice ciclonico" di fine estate incombe su mezza Italia con allerta gialla in sette regioni. In arrivo forti perturbazioni con grandine e forti temporali, spiega ilmeteo.it che parla di rovesci violenti "lungo i rilievi alpini del Piemonte, per poi estendersi alle Prealpi. Nelle prossime ore, l'instabilità potrebbe raggiungere città come Torino, Milano, Genova, poi anche Firenze, Pisa. Non sono da escludersi locali grandinate e improvvisi allagamenti dovuti alla particolare intensità dei fenomeni perturbati" e forti fenomeni "anche a Roma". Non verrà risparmiata nemmeno la Sardegna, mentre al Sud da segnalare la possibilità di sconfinamenti fino a Napoli e sulle coste campane.

"Non andrà meglio sulla Puglia, dove stanno nascendo focolai instabili sul Gargano, sul barese e sul Tarantino; situazione analoga anche lungo i rilievi calabresi e sul messinese. Tutti segnali di un cedimento sempre più importante dell'alta pressione", scrive il sito mentre sono in arrivo temporali sulla Sicilia. Lo rende noto il Dipartimento di Protezione civile, che parla di allerta 'gialla' in 7 regioni italiane. Un'area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meterologiche sulla Sicilia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.