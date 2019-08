Bimbo di 5 anni muore in piscina

Stava facendo il bagno nella piscina dell'hotel con alcuni amichetti quando, all'improvviso, è stato visto annaspare e finire sotto acqua privo di sensi. È morto così un bambino di 5 anni ospite nell'albergo "Abruzzo Marina" a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Inutili i soccorsi del bagnino e di altri adulti: quando sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 il piccolo era cianotico e già in arresto cardiaco. Non è escluso che il bambino sia stato colpito da una congestione. Nella struttura alberghiera sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione di Silvi che hanno aperto un’inchiesta sulla tragedia.