Il fuoco sta divorando l'Amazzonia. Guarda il video delle fiamme

La Foresta Amazzonica come non l’avete mai vista: sono oltre 74mila gli incendi registrati dai satelliti della Nasa quest’anno e il National Institute for Space Research ha dichiarato che le fiamme sono aumentate dell'83% rispetto al 2018.

Da mesi bruciano ettari e ettari di vegetazione sudamericana, le aree boschive maggiormente colpite sono in Randonia, Bolivia e Brasile. La foresta pluviale è la più grande del mondo ed è nota per la sua biodiversità, un patrimonio che però sta andando in fumo.