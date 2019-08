Ok del Tar. Open Arms verso Lampedusa. Salvini: "La fermerò lo stesso"

La nave Open Arms, da 13 giorni ferma nel Mediterraneo con 147 migranti, è diretta verso Lampedusa. A sbloccare la situazione è stato il Tar del lazio che ha accolto il ricorso della Ong spagnola e disposto la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo, rilevando una situazione di «eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane». «Ci dirigeremo verso Lampedusa», hanno confermato fonti di Open Arms. «Secondo il Tar - hanno ribadito - possiamo entrare in acque italiane, ora vediamo in che modo». Il Tar si è pronunciato a seguito del ricorso del 13 agosto «con il quale - ha ricordato la Ong - facevamo presente la violazione delle norme di diritto Internazionale del mare in materia di soccorso, presenti all’interno del decreto Sicurezza bis».

Dopo la notizia della decisione del Tar, Salvini attacca: «Mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una Ong che, però è una Ong straniera in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia». Per poi rincarare la dose: «Staremo attenti perché nei prossimi giorni a Roma non si formi una coppia contro natura» tra Pd e M5s e «tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani». E ancora. Nelle «prossime ore firmerò il mio no perché io complice dei trafficanti di esseri umani non voglio essere. È evidente, è chiaro che c’è un disegno per tornare indietro, per tornare ad aprire i porti italiani e per trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa. Finché ho vita non mi arrendo e resisto a questa vergogna, anche per rispetto degli immigrati che sono qui regolarmente. Non cambio idea»: lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, da Recco, in merito alla decisione del Tar del Lazio che ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane della nave Open Arms.

A peggiorare le condizioni dei 503 migranti, tra uomini, donne e bambini, soccorsi nelle ultime due settimane nelle acque del Mediterraneo da due Organizzazioni non governative (la Open Arms e la Ocean Viking) sono state le condizioni meteorologiche avverse. «Se la situazione - ha scritto su Twitter la stessa ong spagnola - era già avversa a bordo di Open Arms, il tempo la rende drammatica». Oscar Camps, fondatore di Open Arms, in un’intervista radiofonica ha detto: «La tensione sulla nave sta crescendo di ora in ora e ci potrebbe essere il rischio di possibili risse. I 19 membri dell’equipaggio contengono a fatica i contrasti che nascono sul cibo, sui posti all’ombra o al sole, per la fila verso i bagni. Qualcuno potrebbe restare ferito o morire. Il quadro - ha spiegato - è destinato a deflagrare in una esplosione di violenza e ciò trasformerebbe il tutto in una tragedia».

Intanto due navi della Marina militare italiana stanno scortando a distanza la Open Arms che procede a una velocità di 3 nodi verso le acque territoriali italiane. Già ieri sera il ministro Elisabetta Trenta dopo essersi messa in contatto con il tribunale dei minori di Palermo ed essersi accertata delle condizioni dei minori a bordo della nave della Ong spagnola aveva dato mandato al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, di ordinare alla Marina militare di spostare nei pressi della Open Arms due navi del dispositivo Mare Sicuro pronte ad effettuare il trasbordo dei 32 minori. Nelle ultime 24 ore il ministro Trenta si era messa in contatto con le altre autorità di governo competenti per arrivare allo sbarco dei 32 minori a bordo della nave da 13 giorni in navigazione in acque internazionali.