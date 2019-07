Esplode la sede del Pd a Dorgali. In fiamme l'auto del sindaco a Cardedu

Doppio attentato nella notte in provincia di Nuoro. Un boato, poco dopo le due, ha svegliato gli abitanti del centro di Dorgali. Un ordigno, probabilmente composto da una bombola di gas e un innesco, è esploso nella sede del Partito democratico della cittadina sarda, in via Lamarmora. Gravi danni all’edificio, ma nessun ferito. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Un incendio doloso ha, invece, distrutto l'auto del sindaco dem di Cardedu, località costiera dell’Ogliastra, Matteo Piras, parcheggiata sotto la sua abitazione.