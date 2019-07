Stop a treni, metro, bus e navi: il mercoledì nero dei trasporti

Sciopero generale: treni, metro, bus e navi a rischio ritardi e cancellaziomi,. Mercoledì di fuoco per il settore dei trasporti a causa della mobilitazione nazionale annunciata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal e confermata ieri mattina al termine dell'incontro con il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che aveva, invece, chiesto un rinvio.

A Roma e nel Lazio il blocco si annuncia massiccio e ad orari alterni: Atac e Cotral hanno confermato lo stop dalle 12.30 alle 16.30. Secondo i dati diffusi dalla municipalizzata dei trasporti, ad incrociare le braccia nelle quattro ore di sciopero saranno il 48 per cento dei lavoratori. La rete delle ferrovie regionali gestite da Trenitalia, invece, si fermera' per otto ore, dalle 9 alle 17. Sono garantite le Frecce di Trenitalia e il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Anche i taxi hanno annunciato uno stop: le auto bianche saranno ferme dalle 8 alle 12. Contemporaneamente, questa mattina dalle 10 alle 13 si terrà un presidio di fronte al ministero dei Trasporti alla presenza dei segretari di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo. Venerdì 26 luglio, infine, sarà il turno del trasporto aereo: Alitalia ha annunciato 4 ore di astensione dal lavoro.

E venerdì 26 luglio tocca agli aerei. "Per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare", il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un'ordinanza di riduzione dell'orario di sciopero del trasporto aereo di Alitalia per venerdì 26 luglio a 4 ore di astensione dal lavoro rispetto alle 24 ore confermate dai sindacati. Lo si legge in una nota del Mit.