Esplode palazzina all'Isola d'Elba. Un morto, un disperso e 3 feriti

Il corpo senza vita di una persona è stato estratto dalle macerie della palazzina crollata nella notte all'Isola d'Elba, in via de Nicola a Portoferraio (Livorno). Tre le persone già salvate dai vigili del fuoco. Risulta ancora un disperso. Sulle cause del crollo sono ancora in corso gli accertamenti ma dalle prime informazioni sembra che sia stato dovuto all'esplosione di una bombola del gas. La persona morta nel crollo della palazzina di via de Nicola è un uomo di 68 anni. La moglie risulta ancora dispersa e per cercarla sono sbarcate sull'isola anche le unità cinofile dei vigili del fuoco da Livorno. Da quanto si apprende, la coppia risiedeva a Livorno ma veniva spesso nell'appartamento che possedeva all'Elba.

Sono gravi le condizioni di due delle tre persone estratte vive dalle macerie. Nel crollo ha perso la vita un 68enne di Livorno, mentre la moglie risulta ancora dispersa. Le tre persone estratte vive, da quanto emerso, fanno parte di un'altra famiglia, residente a Portoferraio: sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni. Quest'ultima e il padre 76enne, che hanno riportato ustioni rispettivamente sul 50 e 90% del corpo, sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa. Meno grave la moglie 75enne, ricoverata a Portoferraio. Da quanto si apprende, nella palazzina abitava anche una terza famiglia i cui componenti, padre, madre e figlio, sono riusciti a salvarsi senza riportare ferite.