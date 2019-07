La capitana, il danno e la beffa: così Carola torna in Germania,

La capitana della Sea Watch Carola Rackete ha lasciato la Sicilia per raggiungere la Germania. La 31enne tedesca è "in rotta verso la Germania", ha detto una portavoce dell’organizzazione Sea-Watch, senza specificare la sua destinazione "per motivi di sicurezza". La capitana era stata arrestata il 29 giugno per aver forzato il blocco italiano dei porti. Scarcerata, è comunque indagata per resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

"La nuova eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore... Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l’ora di espellere questa viziata comunista tedesca e rimandarla a casa sua" aveva commentato il vicepremier Matteo Salvini su Facebook a proposito della comandante della Sea Watch 3 prima dell'annuncio.