Vittoria, sequestrato il palazzo del commissariato: tra i proprietari un clan mafioso

La Guardia di Finanza ha sequestrato l’immobile che ospita il commissariato di Polizia di Vittoria, nel ragusano, nell’ambito del sequestro dei beni di una famiglia mafiosa di Gela. La proprietà per una quota parte del 50%, è del figlio di un detenuto finito in carcere assieme allo zio perché indagati con accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L’affitto che il Ministero dell’Interno ogni anno paga ai proprietari dell’immobile è di 105mila euro.