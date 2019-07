"Sembrava l'inferno", parla l'amico di Massimo morto a Stromboli

Mentre i canadair sono in azione per spegnere gli ultimi focolai dell'eruzione del vulcano Stromboli e il prefetto di Messina ha attivato l'Unità di crisi per il monitoraggio continuo della situazione e la definizione degli interventi di soccorso alla popolazione, parenti e amici piangono la vittima dell'esplosione alle Eolie. Massimo Imbesi, 35 anni, residente a Milazzo è morto mentre scalava il vulcano sorpreso dalla violenta eruzione. "Sembrava di stare all'inferno per la pioggia di fuoco che veniva giù dal cielo" ha raccontato l'amico brasiliano che era con lui ed è rimasto ferito. "Domani vado a scalare lo Stromboli" aveva detto Massimo prima di partire che amava la natura e la libertà. Da poco aveva superato l'esame di allievo ufficiale di coperta.