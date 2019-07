Putin è a Roma: incontro col Papa

Una imponente delegazione formata da 30 auto di scorta blindate e una decina di super manager al seguito. Vladimir Putin è giunto a Roma e a breve sarà in Vaticano, per incontrare Papa Francesco, e non passa di certo inosservato. Ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino c'era la Ilyushin 96-300Pu da 5 miliardi di rubli (70 milioni di euro), blindatissima e lunga sei metri, che è arrivata nella capitale già qualche giorno fa. Al seguito anche aerei cargo per auto e strumenti di telecomunicazione sofisticati.

Per lo Zar misure di sicurezza simili a quelle utilizzate per la visita di Stato del presidente cinese, Xi Jinping, nell'utima visita in Italia. Centro storico quindi blindatissimo con traffico vietato in una "green zone" che comprende 50 strade, proibite le manifestazioni, schermate le comunicazioni telefoniche e spazio aereo sorvegliato da droni ed elicotteri. La protezione di Putin prevede un migliaio di agenti, compresi tiratori scelti appostati su tetti e terrazze, artificieri e uomini in borghese delle forze speciali, che si aggiungono agli uomini della sua scorta personale.