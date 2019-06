Sea Watch snobba il blocco della Finanza. La nave punta dritta a Lampedusa

La Guardia di finanza che è andata incontro alla "Sea Watch 3" ha ribadito alla comandante il divieto di ingresso. La nave della Ong però non si è fermata all’Alt e, oramai all’interno delle acque territoriali, ha continuato la sua rotta verso Lampedusa.

«Basta, siamo entrati». Così, la nave Sea Watch su Twitter. «La colpa: essere stati soccorsi da una Ong - dice - La punizione: friggere sul ponte di una nave per settimane. Rifiutati e abbandonati dall’Europa. Intanto sono più di 200 le persone sbarcate nei giorni scorsi a Lampedusa. Basta, siamo entrati».

«La pazienza ha un limite. Ho appena parlato con il ministro degli Esteri, c’è una nave che batte bandiera Olandese, non è possibile che il governo Olandese se ne freghi. Facciamo parte dell’Unione Europea che paghiamo profumatamente? Si sveglino. Una nave fuorilegge che mette a rischio la vita di decine di immigrati per uno schifoso e squallido giochino politico». Così il ministro dell’Interno e vice premier, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook a proposito della Sea Watch. «Useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto, questo menefreghismo delle leggi. L’Italia non può essere punto d’approdo per chiunque decida di scaricare essere umani e sia complice dei trafficanti», ha aggiunto. «Io l’autorizzazione allo sbarco in un porto Italiano a trafficanti di essere umani e ai loro complici non la darò mai. Nessuno pensi di fare i suoi porci comodi sfruttando qualche decina di disgraziati per fregarsene delle leggi di uno Stato. Ovviamente l’Olanda ne risponderà e anche il governo Tedesco. Pretendiamo dignità e rispetto come Italia», ha sottolineato il ministro.