Camilleri ricoverato in rianimazione per arresto cardiaco

Lo scrittore Andrea Camilleri, 94 anni, è stato ricoverato questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. "È arrivato in ambulanza in condizioni critiche. È stato assistito dall'équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso e trasferito presso il Centro di Rianimazione del nosocomio", informa la Asl Roma 1, che rilascerà alle 17 un bollettino medico sul suo stato di salute.