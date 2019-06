Ruba 1.200 euro di magliette, arrestato il cantante Marco Carta

Marco Carta finisce in manette. Il cantante sardo, che di recente ha fatto coming out, è stato arrestato per furto aggravato. Ha rubato sei magliette del valore complessivo di 1200 euro alla Rinascente di Milano.

Il vincitore di "Amici 2013" è stato bloccato dalla sicurezza ieri sera verso le 20.35 dopo aver fatto scattare l'allarme all'uscita. La segnalazione è scattata da uno dei magazzinieri del megastore. Carta, che era insieme a una signora di 53 anni, aveva tolto l'antitaccheggio alle t-shirt ma non si era accorto della presenza dell'etichetta flessibile. Ora il cantante si trova agli arresti domiciliari e sarà processato per direttissima.