Eventi e laboratori per i 40 anni dell'Oasi di Nazzano-Farfa

Compie quarant’anni la Riserva Naturale Nazzano, Tevere Farfa, prima area protetta istituita nella Regione Lazio e oasi naturalistica di straordinaria bellezza, ricompresa tra i comuni di Nazzano, Torrita Tiberina, Montopoli di Sabina, Sant’Oreste, Fara in Sabina e Castelnuovo di Farfa.

“L’importante ricorrenza coincide, dunque, con l’anniversario di istituzione del Sistema delle aree protette del Lazio - fa sapere Dario Esposito, presidente della Riserva - e sarà festeggiata con una serie di eventi gratuiti per adulti e bambini che si terranno il prossimo sabato 1 e domenica 2 giugno, a conclusione della Settimana Europea dei Parchi 2019, nel comprensorio della Riserva al km 28,100 di via Tiberina”.

Tra gli eventi in programma: esibizione musicale di cornamuse e zampogne a cura del musicista e ricercatore Alessandro Mazziotti; passeggiate con letture animate e laboratori espressivi, curati dall’attrice Francesca Spurio; laboratori di pittura naturalistica per adulti e bambini “colora la natura della Riserva”, curati dall’Aipan e Concetta Fiore; dimostrazione di tecniche di lavorazione della stramma, erba utilizzata per realizzare stuoie, sport etc., a cura del Parco “Riviera di Ulisse”; laboratorio di educazione ambientale e alimentare per bambini, promosso dal Parco dei Monti Lucretili; laboratori didattici su “biodiversità, prede e predatori, segreti di piccoli pennuti”, organizzato dalla cooperativa Mille e una notte con Umberto Pessolano. Gli appassionati potranno ritirare una cartolina della Riserva con uno speciale annullo postale dedicato al quarantennale delle aree protette regionali.

E ancora, sabato 1 giugno alle ore 10 si svolgerà il convegno “1979-2019 40 anni di natura protetta nel Lazio: una storia di partecipazione civica e integrazione”. Dalle 18:30: spettacolo di teatro e canzone sul tema della rivolta contadina e della condivisione della terra “Briganti e gran tour”, scritto da Alessio Telloni, diretto da Fabrizio Catarci e organizzato dal Parco di Bracciano – Martignano in collaborazione con l’università Agraria di Manziana e “Il cammino delle terre comuni”; dalle ore 21, concerto di Area765 nella piazza della Rocca a Nazzano, offerto dalla Riserva Tevere-Farfa. Domenica 2 giugno, dalle ore 12:30 alle ore 15: “pranzo country” accompagnato dalle musiche dei Buffalo Stringers. E, dalle ore 18:30, Aperitivo Aurunco, con musiche tradizionali a cura del Trio Folk Aurunco in collaborazione con Note Diatoniche di Ivan Palombo, promosso dal Parco degli Aurunci. Street food e degustazione di prodotti tipici, visite guidate in battello gratuite fino ad esaurimento posti, visite guidate alla Garzaia di Meana, possibilità di noleggio Mountain Bike, possibilità di provare canoa canadese kayak e dragon boat. Gli eventi sono plastic free e saranno, come sempre, compensati con il bilanciamento delle emissioni di anidride carbonica connesse all’organizzazione di tutte le attività, grazie alle capacità di fissazione della CO2 di un bosco di proprietà regionale.