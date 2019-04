In moto giù dal ponte. Giovane attore muore sotto gli occhi del padre

Elia Pietschmann, giovane attore pisano noto per la partecipazione a "I delitti del BarLume", è morto in Sardegna per l econseguenze di un grave incidente in moto. Il 29enne è precipitato da un cavalcavia sulla statale 125 Siniscola e Santa Lucia, sulla costa nord orientale dell'isola. Trasportato in elicottero all'ospedale di Olbia, è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, riporta La Nazione.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando il giovane, in vacanza in Sardegna, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva ed è volato giù dal cavalcavia. Dopo distante seguiva, sempre in sella a una moto, sopraggiungeva il padre del giovane che ha assistito inerme alla scena.