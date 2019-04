Corona resta in carcere: dovrà scontare altri 5 mesi

Niente da fare per Fabrizio Corona che dovrà scontare in carcere i 5 mesi trascorsi in affidamento terapeutico che non sono stati ritenuti validi. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocando l'affidamento terapeutico per l'ex agente fotografico, tornato in carcere il 25 marzo scorso, e accogliendo la richiesta dell'avvocato generale.