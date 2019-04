La campagna di D&G e il cartellone pubblicitario

In riferimento all'articolo pubblicato in data 01/03/2019, dal titolo "L'imbucato doc testimonial di D&G con la Bellucci - Il mitico 'Topo Gigio' finisce sul cartellone", a firma della giornalista Giada Oricchio, precisiamo che i dati forniti non rispondono a verità oggettive, bensì a nostre personali e soggettive valutazioni. Il signor Francesco Garretta del tutto legittimamente ha preso parte agli eventi richiamati e da noi documentati mediante fotografie in quanto membro della campagna pubblicitaria di D&G - Dolce e Gabbana, essendo peraltro munito di apposito pass.