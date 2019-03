Compleanno in carcere per Corona. L'avvocato: non accetta i limiti

Compleanno in carcere per Fabrizio Corona, che qualche giorno fa è stato prelevato dai Carabinieri e portato a San Vittore con l’accusa di aver violato le regole dell’affidamento terapeutico (revocato dal Tribunale di Sorveglianza) che gli era stata concessa nell'ambito delle diverse condanne che lo hanno raggiunto. Nell’arco di trenta giorni il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocare definitivamente l'affidamento terapeutico o se farlo proseguire. Tra le motivazioni ci sarebbe anche la vicenda legata al comportamento di Fabrizio Corona quando ha parlato in tv del tradimento che avrebbe subito Riccardo Foglia durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

In collegamento da Milano con Eleonora Daniele ed il suo programma del mattino su Rai1, il legale di Corona Ivano Chiesa dice: “Andró a trovare oggi Fabrizio, che ha subito un procedimento penale finito con una sentenza di assoluzione definitiva. Ha fatto 16 mesi di carcere senza motivo. Per ottenere l’affidamento terapeutico è stato fatto un lavoro faticoso da parte mia e dei miei colleghi. Non è riuscito a capire l’importanza di un comportamento socialmente corretto perché - probabilmente - fa fatica ad accettare le limitazioni che gli vengono imposte”. Chiesa, che negli anni ha dimostrato di essere molto amico di Corona e di non averlo mai mollato nei momenti più difficili - tuona: “Mi sento rammaricato perché Fabrizio è finito in carcere per delle cose che, tutto sommato, sono banalità. Basterebbe un po’ di attenzione e certe cose non accadrebbero”.