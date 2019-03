Due ragazzini muoiono dopo un volo dall'ottavo piano

Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. La tragedia, di cui al momento non si conoscono le cause, sarebbe avvenuta intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimare i due corpi notati sull'asfalto da diverse persone che abitano nei condomini delle vicinanze.

Le due vittime sono due fratelli di origini kenyote. la Polizia sta sentendo diversi testimoni, tra cui anche i genitori dei due. Non è chiaro se fossero o meno in casa quando i due sono precipitati. Sul posto sono arrivati anche il presidente del quartiere Reno Vincenzo Naldi e rappresentanti dei servizi sociali del Comune.