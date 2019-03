Identità, tempo e innovazione: il "Premio Luigi Lilio 2019" al sindaco di Matera

Il Consiglio regionale della Calabria ha istituito nel 2012 la Giornata regionale del Calendario. Viene celebrata ogni anno, il 21 marzo, Equinozio di Primavera. Nel 2019 si celebra la settima edizione. Nel 2018 con delibera del Consiglio Comunale è stato istituzionalizzato il brand turistico culturale "Cirò Città del Vino e del Calendario".

L’Amministrazione Comunale ha fatto istanza per ottenere che la Riforma di Luigi Lilio che ha portato al Calendario perfetto venga riconosciuto dall'Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità.

Il 23 marzo nella piazza antistante il Castello Carafa a Cirò verrà consegnato il Premio Luigi Lilio 2019 – Identità. Tempo. Innovazione al sindaco di Matera Raffaello Di Ruggero.

Il Premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidatosarà consegnato dal sindaco Francesco Paletta alla presenza della conduttrice de “I Fatti Vostri” su Raidue Roberta Morise e dall’astrologo di Rai 1 Jupiter. La cerimonia di consegna del premio sarà condotta dalla giornalista e conduttrice di Raiuno Vittoriana Abate.

In occasione dei 500 anni dalla sua nascita (1510) a Lilio è stato dedicato il Museo del Calendario (nel polo museale di Palazzo Zito che custodisce anche il museo sulla cultura contadina e quello dedicato all’alchimista del '500 Giano Lacinio), inaugurato nel giugno del 2010 alla presenza dello Scienziato Antonino Zichichi.

“La Città del Vino e del Calendario ambisce a consolidarsi come destinazione turistica e culturale, attrattiva e fruibile 365 giorni l’anno. Resta, questo, l’autentico motore ispiratore della progettazione di eventi dell’Amministrazione Comunale”, è quanto dichiara il Sindaco Francesco Paletta annunciando che la macchina comunale guidata anche dalla vicesindaco Giovanna Stasi e dagli assessori Cataldo Scarola, Fra ncesco Mussuto, Enza Cortese insieme alla tradizionale rete di associazioni e collaborazioni, è da tempo a lavoro per la 7a Giornata Regionale del Calendario in memoria di Luigi Lilio (il matematico cirotano al quale si deve il Calendario Gregoriano) e che si articolerà in più giornate ed iniziative attorno al 21 marzo – Equinozio di Primavera.