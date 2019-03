Ha un infarto e gli gridano: "Devi morire". Vergogna ultrà durante Cagliari-Fiorentina

Un tifoso del Cagliari di 45 anni, Daniele Atzori, è morto ieri sera per un infarto nello stadio "Sardegna Arena", al termine della partita Cagliari-Fiorentina, mentre era in curva Sud con la madre e una sorella. Lo scrive L'Unione sarda spiegando che i soccorsi del personale del 118 sono stati inutili: dopo averlo portato nello spiazzo dietro la curva dove erano in sosta le ambulanze, i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare Atzori, anche con un defibrillatore: il tifoso è morto poco dopo.

Per il quotidiano inoltre, durante i concitati momenti dei soccorsi, si sarebbe levato il coro "devi morire" dagli spalti dove erano ospitati i supporter della Fiorentina. È quanto hanno raccontato sui social diversi utenti, alcuni dei quali presenti ieri sera allo stadio, esprimendo la propria indignazione per l'accaduto. "Disgustosi", "deplorevoli", "vergognoso", "episodio gravissimo", sono alcuni dei commenti sui social al presunto coro degli ultras viola, mentre qualcuno ha deplorato l'accaduto ricordando anche che la partita si è disputata "a pochi giorni dal ricordo di Astori", che giocò sei anni nel Cagliari prima di diventare capitano della Fiorentina.

Numerosi anche gli attestati di solidarietà dei tifosi della Fiorentina il tifoso cagliaritano, insieme alla ferma condanna degli altri viola presenti nel settore ospiti per i cori 'devi morire, devi morire' di alcuni toscani. "Il calcio è diventato schifoso. Era iniziato tutto bene, i cori per Astori. Ero felice poi questo gruppo ha iniziato ad offendere i cagliaritani e la città di Cagliari. Me ne sarei andato via volentieri, poi la tragedia - dice all'Adnkronos Fausto Tagliabracci presidente del club Scoglio-Nati Viola di Portoferraio, che ieri sera era a Cagliari - Si capiva subito che stava succedendo qualcosa di grave sugli spalti dalle corse frenetiche degli operatori del 118... cosa trovano di bello da fare alcuni sostenitori viola? 'Devi morire...devi morire'. Beh il sardo è morto! Vergogna assoluta... questo non è il calcio che amo.". Anche la testata dei tifosi della Fiorentina, viola news.com ha pubblicato le condoglianze alla famiglia del tifoso deceduto.