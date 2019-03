Al Bano vietato in Ucraina. Lui: "Non sono amico di Putin"

Black list, ovvero lista nera. Dentro ci finisce Al Bano Carrisi. Stavolta è il Ministero della Cultura Ucraina a inserire il suo nome tra quelli considerati una minaccia alla sicurezza nazionale (su tratta di una lista nera compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali).

La black list è composta da 147 persone. Al Bano è stupito. Incredulo. Raggiunto al telefono dice: “Pensavo ad uno scherzo. Canto dove mi chiamano, in Ucraina ho cantato altre volte e non ho mai portato bombe. Ma da questo a passare per terrorista è un’esagerazione. Chiedo spiegazioni. Se in Ucraina non sono gradito non ci andrò. Sono messaggero di pace da sempre. È bene che si sappia”.

Si mormora che la decisione possa essere sorta per una presunta amicizia tra Al Bano e Putin. Ma il Leone di Cellino ribadisce: “Sicuramente mi conosce, ma non sono amico di Putin. Se diventassi suo amico, però, non mi dispiacerebbe...”.