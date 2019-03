Via il segreto di Stato sul cibo tarocco

Cade il segreto di Stato sui cibi stranieri. Finora, infatti, delle derrate alimentari importate non si sapeva da che tipo di coltivazione provenissero, e se venivano utilizzati trattamenti dannosi per la salute. 0 meglio gli stessi dati erano noti solo al ministero della Salute (che ha la piena tracciabilità dell'import alimentare) ma non li ha mai resi noti.

Ora cambia tutto. «Sui cibi stranieri che arrivano in Italia sarà finalmente possibile conoscere il nome delle aziende che importano gli alimenti dall'estero» ha annunciato Coldiretti riferendosi alla sentenza di mercoledi scorso del Consiglio di Stato «riguardo all'accesso ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti lattiero caseari oggetto di scambio intracomunitario e provenienti dall'estero detenuti dal ministero della Salute e finora preclusi per ragioni pretestuose ora smascherate dall'Autorità giudiziaria». Il segreto di Stato era motivato dal fatto che...

