Morto il bambino caduto dal carro di Carnevale

È morto il bimbo di due anni caduto a Bologna da un carro di carnevale, in pieno centro, nel corso di una sflilata per il martedì grasso. Il piccolo è deceduto a causa delle ferite riportate. Era stato portato d’ugenza all’ospedale Maggiore, dopo essere caduto da uno dei carri mascherati della sfilata del "Carnevale dei bambini". Era in braccio alla madre, quando, secondo una dinamica ancora da accertare, sarebbe scivolato dalle sue braccia, rovinando a terra, dove sarebbe stato urtato dal mezzo stesso.

È accaduto all’angolo tra via Indipendenza e dell’Orso. Immediatamente soccorso dai genitori e dai presenti, uno dei quali lo ha rianimato, è arrivato all’ospedale già in condizioni molto gravi ed era, fin da ieri, in pericolo di vita. È stata tentata anche un’operazione ma senza esiti positivi. I genitori, in preda alla disperazione, sono rimasti sempre in ospedale, dove si sono recati per portare la loro vicinanza anche l’arcivescovo Matteo Zuppi e la vicesindaco Marilena Pillati. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo e indagano sull’accaduto, mentre la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per lesioni colpose.