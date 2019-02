Incendio sui binari in Calabria. L'Italia dei treni è spezzata in due

Dalle 3 la circolazione ferroviaria fra Siracusa e Augusta è sospesa per la presenza di rami sulla linea elettrica dovuta al maltempo che sta interessando la zona. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Sul posto i tecnici di RFI. Mentre in Calabria da ieri sera è sospesa la circolazione ferroviaria fra Policastro e Sapri (linea Battipaglia - Paola) per un incendio divampato nei pressi dei binari che ha fatto accumulare ritardi fino a 13 ore a treni diretti a Milano e Roma.