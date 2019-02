Maxi-truffa coi diamanti: tra le vittime Vasco Rossi e la Panicucci

Cinque banche sono indagate a Milano nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. E tra le vittime figurano anche volti noti dello spettacolo. Nell'ambito dell'inchiesta, il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro. Le banche indagate, secondo quanto riportato dall'Agi, sono Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti e rispondono della violazione delle legge 231 del 2001.

Tra le vittime del presunto raggiro anche Vasco Rossi. La rockstar di Zocca aveva investito 2,5 milioni di euro in preziosi. Tra i clienti vip figurano poi la conduttrice tv Federica Panicucci e la ex showgirl Simona Tagli. Quest'ultima avrebbe fatto un investimento da circa 29mila euro mentre per la Panicucci la cifra sarebbe di 54mila euro. Gli investigatori hanno ricostruito le posizioni di circa un centinaio di persone truffate, ma i presunti raggiri sarebbero stati compiuti nei confronti di molti altri soggetti.