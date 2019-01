Lele Mora rapinato nel campo Rom: "Volevo comprare champagne"

Lele Mora, l’agente delle star più famose del mondo della televisione, è stato vittima di una rapina di una somma di circa 40 mila euro che gli sarebbe stata sottratta in un campo nomadi a Milano. Pare che Mora non avesse capito subito che lo stavano accompagnando in un insediamento Rom nei pressi del Naviglio. “Il fatto, come ha confermato al telefono a “Il Tempo” lo stesso Lele Mora - è accaduto 8 mesi fa. Penso sia venuto a galla solo adesso perché mi hanno ascoltato le Forze dell’Ordine come persona informata sui fatti. Sono andato in un posto dove mi hanno accompagnato e non sapevo dove fosse”.

Secondo quello che hanno ricostruito gli investigatori, l’agente dei vip si sarebbe recato in un campo nomadi con la somma in contanti per acquistare una partita di champagne. Li è stato rapinato. Dunque, a dare la somma a Mora sarebbe stato un uomo, presunto committente nell’affare legato all'acquisto di champagne, che l’avrebbe tormentato successivamente per riottenere quel denaro. Così, è nata un’indagine per estorsione da parte della Procura di Milano che ha visto come vittima lo stesso Lele Mora.