Lettera di minacce a Mentana con insulti e svastica

«La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole. Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri assassinando molti soldati in Africa». È quanto si legge in stampatello in una lettera fatta arrivare a Enrico Mentana, che ha pubblicato la missiva su Instagram.

«Siete solo dei vili senza palle. Punirvi è un dovere. Boia chi molla», conclude la lettera con una svastica finale indirizzata al direttore del TgLa7.