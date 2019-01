Terremoto di magnitudo 4.6, notte di paura tra Romagna e Veneto

Scosse di terremoto nella notte tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La più forte, di magnitudo 4.6, è stata registrata dall'Ingv tre minuti dopo la mezzanotte. La scossa, con epicentro localizzato tra i comuni di Ravenna, Cervia e Cesenatico (Forlì Cesena), è stata avvertita dalla popolazione. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile "non risultano danni a persone o cose".

Alle ore 00.29 un'altra scossa, di magnitudo 3, è stata registrata nella stessa zona. All'1.45 l'Ingv ha registrato, con epicentro a nove chilometri da Ravenna, un'altra scossa di magnitudo 2.2 e altre due scosse, entrambe di magnitudo 2, sono state registrate nella stessa zona, rispettivamente alle ore 4.44 e alle ore 4.57.

Oggi a Ravenna le scuole resteranno chiuse. "Al momento si segnalano danni di lieve entità e non sono pervenute richieste di soccorso. Sono in corso verifiche strutturali sulle situazioni segnalate", si legge in una nota del Comune. che ha deciso di chiudere "scuole di ogni ordine e grado, dai nidi all'università".

