Cesare Battisti arriva in Italia alle 11.30. Dritto in cella: starà sei mesi in isolamento

La lunga fuga di Cesare Battisti è finita. Latitante dallo scorso mese, quando il presidente entrante del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato l'estradizione in Italia, il terrorista dei Pac è stato arrestato in un blitz della polizia italiana e brasiliana, con criminalpol e antiterrorismo a Santa Cruz, in Bolivia. È stato fermato in strada, non era armato, non ha opposto nessuna resistenza. Ha parlato in portoghese per rispondere alla polizia e ha mostrato un documento brasiliano che confermava la sua identità. La svolta, per gli investigatori, è arrivata una settimana fa, quando il militante è stato individuato con certezza in Bolivia. Ora si attende di riportarlo in Italia, dove sconterà la sua condanna nel carcere romano di Rebibbia.

L'arrivo di Battisti è previsto per le 11.30 a Ciampino. L'ex attivista di estrema sinistra è stato consegnato ieri, domenica 13 gennaio, dalla Bolivia alle autorità italiane a Santa Cruz, nell'Est del Paese, da dove un aereo che lo riporterà in Italia è decollato verso le 17 (le 21 ora italiana).

A comunicare l'orario dell'atterraggio è stato lo stesso ministro vicepremier su Twitter: "Buongiorno Amici, alle 11.30 arriva in Italia l’assassino comunista #CesareBattisti. Sarò puntuale in aeroporto. Oggi è una giornata di giustizia per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli italiani"