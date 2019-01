Marcianise, tabaccaia di 90 anni sventa rapina: non ho paura di nessuno

Tabaccaia di 90 anni di Marcianise mette in fuga rapinatore e lo fa arrestare. "Non mi faccio spaventare da nessuno" avrebbe escalamato subito dopo il fatto Angela Piccolo, la coraggiosa nonna della provincia di Caserta. A rendere nota la vicenda su Facebook il sindaco Antonello Velardi. «Ieri mattina c’è stato un tentativo di rapina in un negozio di sali e tabacchi nel centro di Marcianise. Una tabaccheria tra le più antiche della Campania: ha cent’anni di vita. All’interno - racconta in un post su FB il primo cittadino di Marcianise - vi era la titolare che ha 90 anni e lavora nella tabaccheria da quando ne aveva 12, quindi da 78 anni. Non la abbandona perché è un suo pezzo di vita. Si chiama Angela Piccolo, è la vedova di un agente della municipale». «Il mese scorso aveva subito un’altra rapina, ieri ha reagito. Ha messo in fuga il rapinatore che era armato di coltello e la minacciava. Ha urlato e il giovane è fuggito. Poi - racconta ancora il primo cittadino -ha chiamato il 113 con l’aiuto di un passante, sul posto è intervenuta subito una volante del commissariato. Il rapinatore è stato inseguito e bloccato a poca distanza. È stato riconosciuto dalla signora che non ha avuto esitazioni e non ha avuto paura». La donna stamattina era regolarmente al lavoro e il sindaco, con tutta la giunta, è andato a salutare la tabaccaia, a ringraziarla e ad offrirle un fascio di rose: «Una cittadina esemplare. Coraggiosa. Una cittadina che con la sua azione dà lezioni ad ognuno di noi».