Ecco dove vanno i 50 milioni del Miur per l'edilizia scolastica

Sono 93 gli interventi per la costruzione di nuove palestre nelle scuole e per la messa in sicurezza di quelle esistenti che verranno finanziati con i 50 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia 2018-2020.

L’avviso pubblico per la presentazione dei progetti è stato pubblicato lo scorso 13 dicembre. E da ieri è disponibile l’elenco dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento. Nel dettaglio, 77 progetti riguardano la messa in sicurezza delle strutture esistenti, soprattutto dal punto di vista antisismico, i restanti 16 prevedono la realizzazione di nuovi edifici. I finanziamenti più cospicui andranno a Lombardia (oltre 6,6 milioni di euro), Campania (5 milioni), Sicilia (4,6 milioni), Lazio (4,1 milioni) e Veneto (3,8 milioni). Sardegna ed Emilia Romagna, rispettivamente con 16 e 12 progetti, sono le regioni nelle quali si realizzeranno più interventi, seguite da Basilicata, Campania e Lazio, tutte con 7 interventi ciascuna.

Nove le regioni nelle quali verranno realizzate le 16 nuove palestre, che in alcuni casi sostituiranno edifici ormai inutilizzabili: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria.