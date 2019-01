Bus nella scarpata, assolto l'ad di Autostrade. Caos in tribunale

L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato assolto nel processo di primo grado per la caduta dell'autobus nella scarpata dell'A16, in provincia di Avellino, il 28 luglio 2013. L'incidente costò la vita a 40 persone. La sentenza è stata letta dal giudice monocratico del tribunale della città campana. Dopo la lettura del dispositivo, è scoppiata in aula la protesta dei familiari delle vittime. "È una vergogna", ha urlato una donna. E ancora: "Castellucci è un assassino", "Assassini, è uno schifo". Momenti di tensione in tribunale. Le forze dell'ordine hanno fatto allontanare man mano i parenti dall'aula. Il processo si è concluso con otto condanne e sette assoluzioni. La condanna più pesante per Gennaro Lametta, proprietario del mezzo, a 12 anni di reclusione.