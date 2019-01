Il Papa fa appello all'Europa: "Fate sbarcare i migranti"

Papa Francesco, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede "concreta solidarietà". "Da parecchi giorni 49 persone salvate nel Mar Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare - ha aggiunto il Papa dopo la recita dell'Angelus - Rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone".