"Caos vaccini, ecco gli errori". Il biologo molecolare prova a smontare il presidente

Non si placa la polemica scoppiata dopo l'articolo pubblicato da Il Tempo sulle analisi choc di due lotti di vaccini [LEGGI L'ARTICOLO]. Dopo la replica dell'Agenzia del farmaco [LEGGI L'ARTICOLO] anche un gruppo di biologi ha deciso di rispondere al presidente dell'Ordine Vincenzo D'Anna che ha denunciato i risultati clamorosi su due lotti in commercio: manca la rosolia in quello che dovrebbe debellarla, dna umano e diserbanti nell'altro.

In un lungo post pubblicato su Facebook sul gruppo "Biologi Per la Scienza" il biologo molecolare Claudio Peri ripercorre tutti i presunti "errori (orrori) di D'Anna presidente dell’ordine dei biologi nell'intervista a Il Tempo".

"Questa era una lettura a caldo dell'intervista al presidente dell'Ordine, e antecedente alla lettura della pubblicazione (se così vogliamo chiamarla) a cui si riferisce.

La storia della tripsina, ad esempio, che riportata in quel modo è quasi incomprensibile, rivela la sua carica comica solo a fronte della lettura dello studio originale.

Detto questo, lo scopo della correzione era questo: questi allarmi mediatici funzionano unicamente se non si ha un'alfabetizzazione scientifica, o meglio ancora una cultura scientifica generale (non per forza specialistica, basta una cultura trasversale). Chi la possiede si accorge ALLA PRIMA LETTURA che qualcosa non va e che lo studio non è credibile, prima ancora di entrare nel merito.

La cultura è sempre il miglior vaccino contro chi cerca di prenderci in giro, e ascoltare le critiche degli esperti è l'arma migliore (disponibile anche all'arsenale della proverbiale casalinga di Voghera), per evitare di farsi raggirare.

Sogno un mondo in cui il parere degli esperti (o dei pari) conti ancora qualcosa, e in cui le persone si fidino più di chi ha conoscenza ed esperienza, che del sentire dell'uomo della strada".