Salvini blocca la nave Open Arms: "Porti italiani chiusi"

Malta nega lo sbarco e la ong "Open Arms" carica di immigrati chiede aiuto all'Italia. Il vicepremier-ministro Matteo Salvini risponde subito e chiude i porti italiani perché "la pacchia - ribadisce - è finita". "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 300 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita" ha spiegato il ministro dell'Interno.

Su Twitter la nave Open Arms aveva lanciato l'allarme dopo il no di Malta: "Con più di 300 persone a bordo, non ha porto di atterraggio e Malta nega di approvvigionamento" ha denunciato la ong Proactiva Open Arms spiegando che la nave Astal aveva cambiato il suo itinerario per portare sostegno. Dopo l'appello La Valletta ha accolto una mamma con il suo neonato di appena 2 giorni nato su una spiaggia libica prima di imbarcarsi su un gommone.