Open Arms attacca: "I tuoi figli si vergogneranno"

«Matteo Salvini, la tua retorica e il tuo messaggio, come tutto in questa vita finirà. Però sappi che tra qualche decennio i tuoi discendenti si vergogneranno di ciò che fai e che dici». Così su Twitter il fondatore dell’ong Proactiva, Oscar Camps, risponde al ministro dell’Interno che oggi ha negato lo sbarco sulle coste italiane di 300 migranti salvati in mare dalla nave Open Arms, che oggi ha lanciato l’allarme dopo il no di Malta. «Con più di 300 persone a bordo, non ha porto di attracco e Malta nega anche l’approvvigionamento» ha denunciato la Ong dopo che la Valletta ha accettato di far scendere una mamma con il suo neonato di appena 2 giorni nato su una spiaggia libica, prima di imbarcarsi su un gommone.