Migranti e rom in fila per il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è quasi realtà, meglio cominciare a mettersi in fila. Tanto che a Torino (in via Bologna) e a Verona (nella sede distaccata dell'amministrazione provinciale) dopo che il governo ha depositato alle Camere il Def, il documento che definisce la Manovra economica, si sarebbero già registrate code di italiani e stranieri ai centri per l'impiego. Lo riporta Libero che descrive la situazione così: "Il caos più assoluto. Sia per chi vuole sapere che per chi deve informare, ma evidentemente non sa cosa dire. Così le paure della vigilia si trasformano in realtà. Per esempio emerge in tutta evidenza che migliaia tra zingari e immigrati sono sicuri di aver diritto al sussidio e quindi sono i primi a presentarsi in fila ai centri per l'impiego".

La promessa dei 780 euro al mese attira le masse ancora prima che il reddito di cittadinanza diventi esecutivo. Ma i centri per l'impiego, da cui potenziamento passa il buon esito del sussidio, a Roma come a Milano se sono aperti non sanno cosa rispondere.