"È meglio che stai muto". Salvo Sottile critica Asia Argento e lei passa alle minacce

Asia Argento a "Non è l’Arena" di Massimo Giletti ha raccontato la sua versione dei fatti sul presunto abuso sessuale subìto dall’allora minorenne Jimmy Bennett cinque anni fa. La sua verità ha diviso il pubblico tra innocentisti e colpevolisti, tra quest’ultimi c’è il giornalista di Rai3, Salvo Sottile che sui social ha commentato senza mezzi termini l’intricata vicenda: “Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (Weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione…”. Asia Argento ha risposto con un tweet offensivo in dialetto siciliano (la Sicilia è la regione originaria di Sottile ndr): “Pacchiu di tu soru” ovvero “la pat***a di tua sorella”. Anche in questo caso i follower si sono spaccati tra chi difende l’attrice e le donne in generale e chi non crede alla ricostruzione di quella giornata in albergo.

Cara @AsiaArgento non ho accusato ne insultato nessuno, ho sentito la tua intervista e ho scritto un mio pensiero che era a difesa delle donne molestate.Non mi spaventano le tue minacce ne quelle pubbliche ne quelle private.Per il resto ti auguro di tornare a @XFactor_Italia pic.twitter.com/aXtxU4RDpX — Salvo Sottile (@salvosottile) 1 ottobre 2018