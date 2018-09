Un morto e sette feriti. È il bilancio di una festa di addio al celibato a Fontane di Villorba (Treviso), degenerata ieri sera in una rissa a colpi di coltello. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, a scatenare l'alterco con i vicini di casa sarebbe stato il rumore dei festeggiamenti di un gruppo di ragazzi di origine moldava, riunitisi in un appartamento per festeggiare il prossimo matrimonio di uno del gruppo.

Il rumore provocato dai festeggiamenti avrebbe irritato gli occupanti di un appartamento vicino, tre persone anch'esse dell'Europa dell'Est, La lite è avvenuta in uno spazio all'esterno dell'edificio. Nella rissa i tre avrebbero usato dei coltelli, colpendo il gruppo che si è dato alla fuga. Un giovane è morto, e e dei sette feriti tre versano in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Sul posto è intervenuto intorno alle ore 22.30 il servizio Suem 118 con quattro ambulanze, assieme ai Carabinieri che, secondo quanto si apprende, stanno cercando i responsabili: tre uomini di nazionalità romena.