Paura a Città di Castello, crolla il muro del Duomo

Una porzione del muro posteriore del duomo di Città di Castello è crollata. È accaduto ieri sera intorno alle 21.30 e fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre il boato si è sentito in tutto il centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Secondo quanto emerge sarebbe crollata una porzione di muro di sei metri per tre, da un'altezza di circa dieci metri.

Il materiale, pietra arenaria, è finita sulla strada senza comunque colpire persone. Il crollo è avvenuto in una zona non lontana da un ristorante, accanto al palazzo comunale. Ha interessato una porzione di intonaco che si è staccata dal lato esterno della cattedrale che si affaccia su via del Modello, via delle Legne e via dell'Ospizio. Non ancora chiare le cause del crollo.