Massacro in villa a Lanciano, presi altri due romeni

Due arresti in poche ore per il massacro in villa di Lanciano. È stato fermato nel corso della notte il quinto uomo della banda che domenica scorsa all'alba ha rapinato ferito i coniugi Martelli. Si tratta di un romeno di 26 anni. L'uomo condotto nella Caserma dei Carabinieri della città frentana si trova ora sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Si nascondeva nelle campagne pattugliate ieri pomeriggio nel corso dell'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri nella frazioni di Rizzacorno, Colle Campitelli e Sant'Onofrio. Una volta bloccato è stato condotto nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Lanciano e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Intanto ulteriori dettagli sono stati forniti sull'uomo arrestato poco prima, nell'ambito della stessa operazione, con l'accusa di favoreggiamento: si tratta di un romeno di 48 anni.