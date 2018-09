Spara e uccide i vicini di casa per un parcheggio

È stato arrestato dai carabinieri l'uomo che ieri sera ha sterminato un'intera famiglia di vicini di casa in via Tevere a Cursi, in provincia di Lecce. Si tratta di Roberto Pappadà, 57 anni. Per lui l'accusa è di omicidio plurimo e gli viene contestata la premeditazione. Le vittime sono Francesco Antonio Marti, 63 anni, pensionato di Cursi; Andrea Marti, 36 anni; Maria Assunta Quarta, 52 anni, rispettivamente cognata e zia delle prime due vittime. L'unica sopravvissuta è Fernanda Quarta, 60 anni. I primi due colpi sono stati esplosi nei confronti del 36enne che, ferito a morte, si è accasciato a terra; il secondo a morire è stato il padre, mentre la cognata è deceduta in ospedale Fazzi di Lecce per le gravi ferite riportate. I carabinieri hanno sequestrato una pistola Smith & Wesson cal.357 magnum: si tratta di un'arma clandestina, detenuta illegalmente.

Le ragioni dell'omicidio, spiegano i carabinieri, sono da ricondurre a "futili motivi di vicinato, mai sfociati in denunce o segnalazioni". L'omicida, che non ha opposto resistenza, è stato bloccato e disarmato in strada da una pattuglia del Norm della compagnia di Maglie. Sul caso indagano i carabinieri di Maglie e del Reparto operativo di Lecce.

Nel corso dell'interrogatorio Pappadà ha ammesso pienamente le proprie responsabilità e ha confessato i tre omicidi e il tentato omicidio. Per lui l'accusa è di omicidio plurimo e gli viene contestata la premeditazione. Un plauso particolare alla pattuglia della Radiomobile di Maglie che è intervenuta in brevissimo tempo sulla scena del delitto e ponendo in essere tutte le misure di autotutela e operative previste in simili casi: i carabinieri sono riusciti a calmare il killer trovato ancora con l’arma carica in mano e a convincerlo ad arrendersi ponendo in essere una breve ma incisiva attività di negoziazione. A quel punto, conquistata la fiducia del 57enne, il capo-equipaggio si è avvicinato a lui, gli ha afferrato il braccio e gli ha fatto appoggiare lentamente a terra l’arma senza mai perderlo di vista e tenendolo sempre sotto controllo. Messa in sicurezza l’arma l'assassino si è arreso ed è stato portato in caserma.